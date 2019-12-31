Геннадий Малахов напомнил об умеренности при праздновании Нового года

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Экс-ведущий программы «Малахов+» на Первом канале, писатель Геннадий Малахов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об умеренности при праздновании Нового года.
Геннадий Малахов напомнил об умеренности при праздновании Нового года
  • Pixabay

«Любое блюдо, даже если оно будет самым здоровым, может оказаться для человека пагубным, если он его съест слишком много. То есть должны быть умеренность и уверенность в том, что у него всё будет хорошо», — сказал он.

Он также отметил важность настроения, которое делает Новый год по-настоящему тёплым праздником.

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.

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