Геннадий Малахов напомнил об умеренности при праздновании Нового года

Экс-ведущий программы «Малахов+» на Первом канале, писатель Геннадий Малахов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об умеренности при праздновании Нового года.

«Любое блюдо, даже если оно будет самым здоровым, может оказаться для человека пагубным, если он его съест слишком много. То есть должны быть умеренность и уверенность в том, что у него всё будет хорошо», — сказал он.

Он также отметил важность настроения, которое делает Новый год по-настоящему тёплым праздником.

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.