Четыре здания загорелись на побережье в Крыму

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Четыре здания загорелись в посёлке Симеиз на побережье Крыма. По информации регионального управления МЧС, площадь возгорания составляет 600 кв. м.
Четыре здания загорелись на побережье в Крыму
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В посёлке Симеиз горят четыре рядом расположенные постройки. На месте работают шесть пожарно-спасательных автомобилей и две водовозки. Привлечены к тушению пожара более 30 человек», — приводит РИА Новости слова начальника главка МЧС России по Республике Крым Антона Охременко.

Он уточнил, что в результате ЧП пострадавших нет.

28 декабря при пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека, в том числе двое детей

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