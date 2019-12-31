Четыре здания загорелись на побережье в Крыму
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- РИА Новости
«В посёлке Симеиз горят четыре рядом расположенные постройки. На месте работают шесть пожарно-спасательных автомобилей и две водовозки. Привлечены к тушению пожара более 30 человек», — приводит РИА Новости слова начальника главка МЧС России по Республике Крым Антона Охременко.
Он уточнил, что в результате ЧП пострадавших нет.
28 декабря при пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека, в том числе двое детей.