Медведев пожелал россиянам счастья и благополучия в 2020 году

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2020 годом и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.
Медведев пожелал россиянам счастья и благополучия в 2020 году
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год, и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо. С новым, 2020 годом!» — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин направил мировым лидерам, среди которых президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и венесуэльский президент Николас Мадуро, поздравления по случаю Рождества и Нового года.

Кроме того, Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров обменялись поздравлениями по случаю Нового года.

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