Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

«Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация… Возможно, будут добавления к этой информации», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее российский президент направил мировым лидерам поздравления с Новым годом.

В том числе он поздравил президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также были поздравлены белорусский президент Александр Лукашенко, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Генсек ООН Антониу Гутерреш и другие лидеры стран и руководители международных организаций.