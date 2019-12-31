В Госдуме назвали важным закон о предельном размере долга по кредитам

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о важности закона об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.
В Госдуме назвали важным закон о предельном размере долга по кредитам
  • РИА Новости

«Я думаю, что это первый этап, серьёзная защита наших заёмщиков от произвола микрофинансовых организаций. В последующий период мы будем действовать ещё более жёстко, чтобы ограничить закредитованность наших граждан, чтобы защитить их от кредитной кабалы. Этот закон позволит снизить закредитованность наших граждан от спирали задолженности. Соответственно, и социальное самочувствие заёмщиков улучшится», — сказал Аксаков.

Ранее стало известно, что в России с 1 января 2020 года вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.

В соответствии с новыми правилами максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

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