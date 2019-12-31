Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данное ограничение также распространяется на неустойки, такие как пени и штрафы.
По словам директора саморегулируемой организации «МиР» Елены Стратьевой, уже принятые ранее ограничения позволили сократить количество игроков на рынке и привели к ужесточению оценки кредитоспособности заёмщиков.
30 декабря в Центробанке сообщили, что средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта — до 9,19% годовых.