Максимальный размер долга будет ограничен с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данное ограничение также распространяется на неустойки, такие как пени и штрафы.

По словам директора саморегулируемой организации «МиР» Елены Стратьевой, уже принятые ранее ограничения позволили сократить количество игроков на рынке и привели к ужесточению оценки кредитоспособности заёмщиков.

30 декабря в Центробанке сообщили, что средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта — до 9,19% годовых.