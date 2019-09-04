Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян

Короткая ссылка
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

«Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это вина не только этого человека. Очевидно, что его вина здесь бесспорна, но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», — сказал он.

В связи с этим, по мнению министра, в таких ситуациях издержки должны нести не только люди, но и сами банки.

Вместе с этим Орешкин отметил, что его ведомство в настоящий момент готовит поправки в закон о банкротстве физлиц.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила, что банки сократили объём выдачи потребительских кредитов в ряде регионов России.

6 июня глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян их низким уровнем жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить