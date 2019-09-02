СМИ: Банки сократили объём выдачи потребкредитов в ряде регионов России
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- РИА Новости
Больше всего новых ссуд в июле взяли в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Выдача за год увеличилась в диапазоне от 3,7 до 8,2%.
Это самые благополучные субъекты с точки зрения реальных доходов населения. По данным Росстата, они варьируются от 30,5 тыс. до 68,5 тыс. рублей.
Кредитование в регионах с доходами от 17 тыс. до 26,2 тыс. рублей, наоборот, сократилось. Самое заметное уменьшение зафиксировано в Калмыкии (на 12,8%), Костромской области (на 11,5%), Вологодской области (на 10,9%) и в Алтайском крае (на 8,8%).
В регионах, где выдачи потребкредитов снизились более чем на 5%, уровень дефолтных просрочек превышает 20%, отметили в НБКИ.
Ранее политолог Дмитрий Захаров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с просроченной задолженностью по кредитам в России.