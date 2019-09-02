СМИ: Банки сократили объём выдачи потребкредитов в ряде регионов России

Банки сократили объём выдачи потребительских кредитов в ряде регионов России, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего новых ссуд в июле взяли в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Выдача за год увеличилась в диапазоне от 3,7 до 8,2%.

Это самые благополучные субъекты с точки зрения реальных доходов населения. По данным Росстата, они варьируются от 30,5 тыс. до 68,5 тыс. рублей.

Кредитование в регионах с доходами от 17 тыс. до 26,2 тыс. рублей, наоборот, сократилось. Самое заметное уменьшение зафиксировано в Калмыкии (на 12,8%), Костромской области (на 11,5%), Вологодской области (на 10,9%) и в Алтайском крае (на 8,8%).

В регионах, где выдачи потребкредитов снизились более чем на 5%, уровень дефолтных просрочек превышает 20%, отметили в НБКИ.

Ранее политолог Дмитрий Захаров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с просроченной задолженностью по кредитам в России.