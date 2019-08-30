Эксперт прокомментировал ситуацию с просрочкой по кредитам в России

Политолог Дмитрий Захаров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с просроченной задолженностью по кредитам в России.

«Это важная проблема для нас, граждан России. К счастью, в наших школах уже введён такой предмет, как экономическая грамотность. Нашим соотечественникам я хочу посоветовать в первую очередь всегда рассчитывать свой свободный бюджет и занимать только в крайних случаях», — заявил он.

По его словам, также нужна уверенность в наличии постоянного источника дохода.

Тем, кто уже столкнулся с данной проблемой, следует разрешать ситуацию с банками переговорным путём, полагает Захаров.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.