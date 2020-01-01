В Минздраве рассказали о правильной закуске

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Александра Рыкова
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с RT рассказал, какими продуктами лучше закусывать алкогольные напитки.
В Минздраве рассказали о правильной закуске
  • © РИА Новости

По словам специалиста, закуски должны быть лёгкими. В качестве примера Брюн привёл рыбные блюда и овощи.

Если речь идёт о новогодней ночи, то оливье, по мнению нарколога, лучше оставить на утро или следующий день.

«Если мы говорим о новогодней ночи и вообще о ночных вечеринках, то должны понимать, что после восьми или десяти часов вечера ­­­организм засыпает. И усилий у него недостаточно для того, чтобы переработать много еды и много питья. Поэтому именно после новогодней ночи или вообще ночных каких-то праздников возникают наиболее тяжёлые интоксикационные состояния», — рассказал Брюн.

Подробнее — в материале RT.

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