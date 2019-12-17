Нарколог оценил мнение учёных об опасных алкогольных напитках

Нарколог, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в беседе с RT прокомментировал мнение британских учёных об алкогольных напитках, вызывающих самое сильное похмелье.

Мнение о том, что те или иные алкогольные напитки могут вызывать разные последствия для организма, нарколог посчитал двусмысленным.

«Рассуждение о том, что херес вреднее водки, мне кажется, малоубедительным. При каких-то обстоятельствах он всасывается быстрее в слизистую желудка, да. Но все многочисленные исследования подтверждают, что дело не в качестве алкоголя (хотя, конечно, есть и суррогаты и отравления метиловым спиртом). В массовом порядке прежде всего нужно говорить о количестве. И количестве чего именно — почти всё равно», — считает специалист.

Зыков также пояснил, что, если выпить большое количество самого качественного алкоголя, результат будет такой же, как от потребления дешёвого суррогата.

Ранее профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, что употребление хереса и портвейна — это «оптимальный способ очень быстро напиться».

Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.