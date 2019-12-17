Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки

Профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, что употребление хереса и портвейна это «оптимальный способ очень быстро напиться».

Как пишет The Daily Mail, «шерри и порт вызывают алкогольное опьянение быстрее, чем большинство других алкогольных напитков и они также вызывают наихудшее похмелье».

Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличии от крепкого алкоголя, такого, как например виски, который медленнее усваивается.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору алкогольной продукции.