В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.

«Прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей страны», — цитирует РИА Новости обращение Милонова.

Депутат отметил, что водители стали часто оставлять автомобили в местах, где парковка не разрешена, включив аварийный сигнал. Таким образом они сильно снижают пропускную способность дорог.

Он также добавил, что музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры могут безнаказанно перекрыть движение в своих целях.

30 декабря сообщалось, что пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов из 10.