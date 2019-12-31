В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.

«Прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей страны», — цитирует РИА Новости обращение Милонова.

Депутат отметил, что водители стали часто оставлять автомобили в местах, где парковка не разрешена, включив аварийный сигнал. Таким образом они сильно снижают пропускную способность дорог.

Он также добавил, что музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры могут безнаказанно перекрыть движение в своих целях.

30 декабря сообщалось, что пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов из 10.

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