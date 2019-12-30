Пробки в Москве достигли 9 баллов

Короткая ссылка
Пробки на дорогах Москвы в понедельник, 30 декабря, достигли 9 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Пробки в Москве достигли 9 баллов
  • РИА Новости

Основные трудности наблюдаются на центральных улицах города: Тверском бульваре, Тверской улице в сторону центра, Лубянском проезде.

Затруднено движение на Москворецкой, Кремлёвской, Смоленской и Берниковской набережных.

Стоят внешняя и внутренняя стороны Садового кольца, также затруднено движение на Третьем кольце и МКАД.

Ранее Центр организации дорожного движения проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить