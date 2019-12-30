Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки на дорогах Москвы в понедельник, 30 декабря, достигли 9 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

РИА Новости

Основные трудности наблюдаются на центральных улицах города: Тверском бульваре, Тверской улице в сторону центра, Лубянском проезде. Затруднено движение на Москворецкой, Кремлёвской, Смоленской и Берниковской набережных. Стоят внешняя и внутренняя стороны Садового кольца, также затруднено движение на Третьем кольце и МКАД. Ранее Центр организации дорожного движения проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.