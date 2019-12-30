Пробки в Москве достигли 9 баллов
- РИА Новости
Основные трудности наблюдаются на центральных улицах города: Тверском бульваре, Тверской улице в сторону центра, Лубянском проезде.
Затруднено движение на Москворецкой, Кремлёвской, Смоленской и Берниковской набережных.
Стоят внешняя и внутренняя стороны Садового кольца, также затруднено движение на Третьем кольце и МКАД.
Ранее Центр организации дорожного движения проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.