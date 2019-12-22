ЦОДД предупредил водителей Москвы об ограничении движения на Новый год

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.

«ЦОДД разослал 192 тыс. СМС водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее», — говорится в сообщении центра в Twitter.

ЦОДД разослал 192 тыс. sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее. Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах.



Все ограничения здесь: https://t.co/KcNDuHVm6o — ЦОДД (@gucodd) December 22, 2019

В ЦОДД также отметили, что все ограничения будут отмечены на дорожных табло и загружены в навигационные системы.

Ранее сотрудники центра сообщили, что с 23 по 29 декабря в Москве будет наблюдаться основной предновогодний пик загруженности дорог.