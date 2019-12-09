В ЦОДД назвали дни пиковых предновогодних пробок в Москве

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В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) назвали дни, в которые ожидается пик предновогодних пробок в Москве в связи с ростом числа автомобилей из Подмосковья и других регионов России.
В ЦОДД назвали дни пиковых предновогодних пробок в Москве
  • РИА Новости

«Количество автомобилей начнёт увеличиваться начиная со второй половины декабря — после 16-го числа. А основной пик загруженности придётся на 23—29 декабря», — прогнозируют эксперты ЦОДД.

Ожидается, что в этот период на дорогах Москвы будет на 150 тыс. автомобилей больше, чем обычно, из-за увеличения курьерских доставок и повышения мобильности москвичей в преддверии Нового года.

В дневное время пробки в столице, по расчётам ЦОДД, будут достигать 6—7 баллов, а в вечерние часы пик ожидается загруженность дорог в 8—9 баллов.

При этом уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2019 года на дорогах Москвы не ожидается затруднений, за исключением районов торговых центров.

Автомобилистам рекомендовали в последние дни декабря по возможности пользоваться общественным транспортом либо передвигаться на личном автомобиле после 21:00, когда дороги разгрузятся.

Ранее газета «Известия» писала, что в новогодние праздники парковка в Москве станет бесплатной.

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