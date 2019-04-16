В Госдуме выступили против предложения ввести платные перекрёстки

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Анастасия Румянцева
Член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин, комментируя RT предложение организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок, выступил против такой инициативы.
В Госдуме выступили против предложения ввести платные перекрёстки
  • РИА Новости

По словам парламентария, такое предложение нельзя принимать «ни в коем случае». 

«Дальше — шлагбаумы на тротуарах, и получится имущественная сегрегация, есть деньги — пользуйся инфраструктурой, нет денег — сиди дома. Это неправильно», — пояснил он.

Депутат отметил, что такие инициативы как, например, платные дороги или перекрёстки могут быть приняты только, если они являются альтернативой. 

Ионин добавил, что такое предложение «не актуально категорически», и пробкам «точно не поможет».

Ранее специалисты из Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.

Соответствующий эксперимент предлагается провести в 2020 году в одном из городов России.

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