В Госдуме выступили против предложения ввести платные перекрёстки
- РИА Новости
По словам парламентария, такое предложение нельзя принимать «ни в коем случае».
«Дальше — шлагбаумы на тротуарах, и получится имущественная сегрегация, есть деньги — пользуйся инфраструктурой, нет денег — сиди дома. Это неправильно», — пояснил он.
Депутат отметил, что такие инициативы как, например, платные дороги или перекрёстки могут быть приняты только, если они являются альтернативой.
Ионин добавил, что такое предложение «не актуально категорически», и пробкам «точно не поможет».
Ранее специалисты из Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.
Соответствующий эксперимент предлагается провести в 2020 году в одном из городов России.