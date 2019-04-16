Эксперт оценил предложение организовать платные перекрёстки

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Анастасия Румянцева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал RT предложение организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.
Эксперт оценил предложение организовать платные перекрёстки
  • РИА Новости

Отмечается, что соответствующий эксперимент планируется провести в 2020 году в одном из городов страны.

«Сейчас в некоторых странах Европы проводят эксперимент, связанный с тем, чтобы сделать транспортный налог более справедливым. Апробируется вариант, когда в будущем он будет оплачиваться с километров, которые проехал. Более того, цена будет зависеть от того, как и где ты едешь. Это телематическое оборудование, которое позволяет показать, сколько конкретных километров проехал автомобиль, по каким — загруженным или нет — дорогам, с какой скоростью», — рассказал эксперт.

По его словам, видимо, нечто такое придумали и в «Автонете», но в несколько усечённой форме.

«Мне кажется, что идея любопытная, но несколько странная для нашей страны. У нас меньше дорожная сеть, чем в Европе и Америке, условно говоря», — заключил Моржаретто.

Ранее специалисты из Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.

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