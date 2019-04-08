В «Автодоре» рассказали об увеличении стоимости проезда по платным трассам

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В «Автодоре» рассказали об увеличении стоимости проезда по платным участкам трасс М4 «Дон», М3 «Украина» и М11 (Москва — Санкт-Петербург).
В «Автодоре» рассказали об увеличении стоимости проезда по платным трассам
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы компании.

Отмечается, что новые тарифы начнут действовать с 15 апреля.

Например, для легковых автомобилей стоимость проезда по М4 «Дон» увеличится на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от участка.

Для большегрузов на той же трассе — от 10 до 40 рублей. 

Ранее стало известно, что стоимость проезда по скоростной трассе М11 (Москва — Санкт-Петербург) в будни составит около 2 тыс. рублей при оплате наличными.

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