В «Автодоре» рассказали об увеличении стоимости проезда по платным трассам

В «Автодоре» рассказали об увеличении стоимости проезда по платным участкам трасс М4 «Дон», М3 «Украина» и М11 (Москва — Санкт-Петербург).

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы компании.

Отмечается, что новые тарифы начнут действовать с 15 апреля.

Например, для легковых автомобилей стоимость проезда по М4 «Дон» увеличится на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от участка.

Для большегрузов на той же трассе — от 10 до 40 рублей.

Ранее стало известно, что стоимость проезда по скоростной трассе М11 (Москва — Санкт-Петербург) в будни составит около 2 тыс. рублей при оплате наличными.