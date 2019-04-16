В России предложили ввести платные перекрёстки
Об этом сообщает РИА Новости.
«В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключённый, предлагается ввести плату за проезд перекрёстка или участка дороги в определённые часы», — сказал представитель инициативы.
По его словам, согласно имеющимся у организации расчётам это приведёт к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть автолюбителей начнёт использовать бесплатные, но более долгие маршруты.
Как он добавил, аналитики полагают, что уменьшение трафика в определённые часы в узком месте на 10—20% позволит проехать оставшимся водителей, которые заплатят за проезд ради экономии времени.
Ранее в «Автодоре» рассказали «Известиям» об увеличении стоимости проезда по платным участкам трасс М4 «Дон», М3 «Украина» и М11 (Москва — Санкт-Петербург).