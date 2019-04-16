В России предложили ввести платные перекрёстки

Специалисты из Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрёстки в России, чтобы избавиться от пробок. Отмечается, что соответствующий эксперимент планируется провести в 2020 году в одном из городов страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключённый, предлагается ввести плату за проезд перекрёстка или участка дороги в определённые часы», — сказал представитель инициативы.

По его словам, согласно имеющимся у организации расчётам это приведёт к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть автолюбителей начнёт использовать бесплатные, но более долгие маршруты.

Как он добавил, аналитики полагают, что уменьшение трафика в определённые часы в узком месте на 10—20% позволит проехать оставшимся водителей, которые заплатят за проезд ради экономии времени.

Ранее в «Автодоре» рассказали «Известиям» об увеличении стоимости проезда по платным участкам трасс М4 «Дон», М3 «Украина» и М11 (Москва — Санкт-Петербург).