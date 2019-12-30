Скворцова сообщила о планах по доставке незарегистрированных лекарств
- РИА Новости
«Второй список — ещё 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации... По нашим данным, в первом квартале препараты все будут привезены и переданы регионам для передачи пациентам», — сообщила Скворцова.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, касающийся ввоза в Россию незарегистрированных лекарств для оказания помощи пациентам и взаимозаменяемости препаратов.
28 ноября в Россию доставили более 95% из утверждённых правительством иностранных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей.
Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение кабмина о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.