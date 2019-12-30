Скворцова сообщила о планах по доставке незарегистрированных лекарств

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с телеканалом «Россия 24» сообщила, что вторую партию незарегистрированных в России лекарственных препаратов на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года.
Скворцова сообщила о планах по доставке незарегистрированных лекарств
  • РИА Новости

«Второй список — ещё 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации... По нашим данным, в первом квартале препараты все будут привезены и переданы регионам для передачи пациентам», — сообщила Скворцова.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, касающийся ввоза в Россию незарегистрированных лекарств для оказания помощи пациентам и взаимозаменяемости препаратов.

28 ноября в Россию доставили более 95% из утверждённых правительством иностранных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей.

Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение кабмина о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

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