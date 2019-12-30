Роспотребнадзор рассказал о проверках точек продажи снюса

Роспотребнадзор сообщил, что на настоящий момент проведено более 19 тыс. проверок в отношении производителей и объектов торговли никотинсодержащей продукции.

Отмечается, что около 10 тыс. проверок было проведено совместно с территориальными органами прокуратуры, Следственного комитета и органов внутренних дел.

Ведомству удалось выявить «около 872 тыс. единиц запрещённой к реализации никотинсодержащей продукции, из них 805 тыс. импортного производства».

Как уточняется, «вся никотинсодержащая продукция изъята из оборота».

Также в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Ставропольском крае «закрыты три предприятия, на которых изготавливалась указанная продукция».

«Материалы по выявленным нарушениям переданы в правоохранительные органы», — добавили в ведомстве.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации некурительной никотиносодержащей продукции.

Позднее «Реальное время» передавало, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи снюсов и вейпов несовершеннолетним.