В Приамурье запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним
- © РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«Новое постановление регламентирует запрет на территории Амурской области на продажу несовершеннолетним продукции, содержащей никотин или его производные (не являющейся табачными изделиями)», — говорится в сообщении.
Кроме этого, постановление рекомендует Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области усилить надзор за продажей пищевой продукции, содержащей никотин или его производные.
Ранее «Реальное время» передавало, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи снюсов и вейпов несовершеннолетним.