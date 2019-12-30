В Приамурье запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление, запрещающее продажу продукции, содержащей никотин или его производные, несовершеннолетним лицам.

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Новое постановление регламентирует запрет на территории Амурской области на продажу несовершеннолетним продукции, содержащей никотин или его производные (не являющейся табачными изделиями)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, постановление рекомендует Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области усилить надзор за продажей пищевой продукции, содержащей никотин или его производные.

Ранее «Реальное время» передавало, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи снюсов и вейпов несовершеннолетним.