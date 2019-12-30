В Приамурье запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

Короткая ссылка
Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление, запрещающее продажу продукции, содержащей никотин или его производные, несовершеннолетним лицам.
В Приамурье запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Новое постановление регламентирует запрет на территории Амурской области на продажу несовершеннолетним продукции, содержащей никотин или его производные (не являющейся табачными изделиями)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, постановление рекомендует Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области усилить надзор за продажей пищевой продукции, содержащей никотин или его производные.

Ранее «Реальное время» передавало, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи снюсов и вейпов несовершеннолетним.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить