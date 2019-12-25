Президент Татарстана подписал закон об ограничении продажи снюсов

Короткая ссылка
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей и вейпов несовершеннолетним, сообщает «Реальное время».
Президент Татарстана подписал закон об ограничении продажи снюсов
  • РИА Новости

«Президент сразу же после принятия подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, электронной системы доставки никотина. Рустам Нургалиевич отметил недопустимость ставить под угрозу здоровье детей и призвал самым жёстким образом контролировать соблюдение этого закона», — сообщила спикер Казанского кремля Лилия Галимова.

Закон вступит в силу 5 января 2020 года.

Ранее Inkazan.ru сообщало, что в Татарстане одобрили законопроект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить