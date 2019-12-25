Президент Татарстана подписал закон об ограничении продажи снюсов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей и вейпов несовершеннолетним, сообщает «Реальное время».

«Президент сразу же после принятия подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, электронной системы доставки никотина. Рустам Нургалиевич отметил недопустимость ставить под угрозу здоровье детей и призвал самым жёстким образом контролировать соблюдение этого закона», — сообщила спикер Казанского кремля Лилия Галимова.

Закон вступит в силу 5 января 2020 года.

Ранее Inkazan.ru сообщало, что в Татарстане одобрили законопроект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним.