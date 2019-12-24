В Татарстане одобрили законопроект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним

В Татарстане одобрили закон, запрещающий продажу снюсов и других бестабачных изделий несовершеннолетним, передаёт Inkazan.ru.

Документ разработан в связи с участившимися случаями употребления такой продукции детьми.

С докладом выступила глава комитета по социальной политике Светлана Захарова. Она, в частности, предложила ввести штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для должностных и от 100 тыс. до 150 тыс. рублей — для юридических.

«Данный законопроект необходим. Мы должны оградить наших несовершеннолетних от употребления таких веществ», — отметила депутат.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.