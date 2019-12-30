В Москве рассказали о новой акустической системе оповещения рыбаков

В МЧС рассказали об инновационной акустической системе «Сирин» для оповещения рыбаков в акватории Москвы-реки, сообщает сайт «Москва 24».

Спасатели смогут транслировать аудиосообщения возле мест зимней рыбалки.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, звук можно услышать на расстоянии до 1 км.

«Теперь инспекторы и спасатели смогут издалека предупредить рыбаков о том, что лёд стал слишком тонким и находиться на нём опасно», — отметили в пресс-службе МЧС.

Колонки начали устанавливать на катерах, моторных лодках, судах на воздушной подушке, а также на специальных стойках-треногах, расположенных вдоль берега.

Систему оповещения будут тестировать в течение всей зимы.

Ранее, как сообщало интернет-издание «Сусанин», спасатели предупредили об опасности выхода на лёд на водоёмах Удмуртии.