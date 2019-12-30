В Москве рассказали о новой акустической системе оповещения рыбаков
- РИА Новости
Спасатели смогут транслировать аудиосообщения возле мест зимней рыбалки.
Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, звук можно услышать на расстоянии до 1 км.
«Теперь инспекторы и спасатели смогут издалека предупредить рыбаков о том, что лёд стал слишком тонким и находиться на нём опасно», — отметили в пресс-службе МЧС.
Колонки начали устанавливать на катерах, моторных лодках, судах на воздушной подушке, а также на специальных стойках-треногах, расположенных вдоль берега.
Систему оповещения будут тестировать в течение всей зимы.
Ранее, как сообщало интернет-издание «Сусанин», спасатели предупредили об опасности выхода на лёд на водоёмах Удмуртии.