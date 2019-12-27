Спасатели предупредили об опасности выхода на лёд на водоёмах Удмуртии

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Выходить на лёд на водоёмах Удмуртии по-прежнему опасно, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили об опасности выхода на лёд на водоёмах Удмуртии
  • Pixabay

«Из-за тёплой погоды нарушился процесс формирования в ноябре-декабре льда на водоёмах Удмуртской Республики. В связи с этим повышается риск чрезвычайных ситуаций», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что рыбаки пренебрегают правилами безопасности и, например, большими группами передвигаются по льду или в тёмное время суток.

Среди самых опасных мест — устья рек, лёд у береговой линии, у зарослей камыша и тростника, участки скопления снега.

Ранее kp.ru сообщал, что в Свердловской области организовали проверку по факту гибели ребёнка в реке.

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