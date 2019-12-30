После ДТП с автобусом под Псковом за медпомощью обратились 24 человека

После ДТП с участием автобуса под Псковом за медицинской помощью обратились 24 человека. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению и фармации региона Денис Сачков.

«В общей сложности обратившихся 24 человека, 13 из них были доставлены во взрослую областную клиническую больницу. Из 13 семеро госпитализированы, шестерым помощь оказана амбулаторно», — приводит ТАСС его слова.

Как отмечается, в детскую областную клиническую больницу доставили двух детей. В тяжёлом состоянии в отделении реанимации остаётся одна женщина.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. Как заявляли в экстренных службах, в больницу доставлены 16 человек. По предварительным данным, в салоне автобуса находились граждане Белоруссии.

ДТП произошло 30 декабря, когда автобус Neoplan съехал в кювет на трассе Санкт-Петербург — Невель.

В сентябре URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и пять пострадали.