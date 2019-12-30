В ДТП с автобусом в Псковской области пострадали более 20 человек

Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с гражданами Белоруссии в Псковской области увеличилось до 21. Об этом заявили в экстренных службах региона.

«Пострадал 21 человек — все граждане Республики Беларусь», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург, в нём находились 52 человека: 51 гражданин Белоруссии и один россиянин.

«После ДТП в больницу доставлены 16 человек, в том числе трое детей», — указали в экстренных службах.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших, в том числе трёх детях.

ДТП произошло 30 декабря. Автобус Neoplan съехал в кювет в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петербург — Невель.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.