Шесть человек пострадали при съезде автобуса в кювет под Псковом

Короткая ссылка
Шесть человек получили травмы при съезде автобуса в кювет в Псковской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Шесть человек пострадали при съезде автобуса в кювет под Псковом
  • РИА Новости

«ДТП произошло сегодня в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петебург — Невель около деревни Подборовье. Автобус «Neoplan» съехал в кювет, в салоне находилось 50 пассажиров, из них пострадало шесть, они госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек при столкновении двух автомобилей в Вологодской области.

14 сентября четыре человека получили травмы в результате съезда рейсового автобуса в кювет в Вологодской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить