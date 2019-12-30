Шесть человек пострадали при съезде автобуса в кювет под Псковом

Шесть человек получили травмы при съезде автобуса в кювет в Псковской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«ДТП произошло сегодня в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петебург — Невель около деревни Подборовье. Автобус «Neoplan» съехал в кювет, в салоне находилось 50 пассажиров, из них пострадало шесть, они госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек при столкновении двух автомобилей в Вологодской области.

14 сентября четыре человека получили травмы в результате съезда рейсового автобуса в кювет в Вологодской области.