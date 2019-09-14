Четыре человека пострадали при съезде в кювет автобуса под Вологдой

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Четыре человека получили травмы в результате съезда рейсового автобуса в кювет в Вологодской области.
Четыре человека пострадали при съезде в кювет автобуса под Вологдой
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Около 15:00 мск произошло ДТП с участием рейсового автобуса маршрута Вытегра — Череповец. Примерно в 10 км от города Кириллова автобус, где находились 20 пассажиров, съехал в кювет, пострадали четыре человека», — сказала собеседница.

По её словам, полученные людьми травмы не представляют опасности для их жизни.

Ранее в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли восемь человек.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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