Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Вологодской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло на 676 километре трассы Москва – Архангельск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

«В результате ДТП в автомашине Nissan погибло четыре человека», — указано в тексте.

Уточняется, что водитель и пассажир Ford Focus направлены на обследование в больницу.

14 сентября четыре человека получили травмы в результате съезда рейсового автобуса в кювет в Вологодской области.