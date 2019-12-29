Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области
- globallookpress.com
Отмечается, что ДТП произошло на 676 километре трассы Москва – Архангельск.
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.
«В результате ДТП в автомашине Nissan погибло четыре человека», — указано в тексте.
Уточняется, что водитель и пассажир Ford Focus направлены на обследование в больницу.
14 сентября четыре человека получили травмы в результате съезда рейсового автобуса в кювет в Вологодской области.