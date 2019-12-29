Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

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Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Вологодской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области
  • globallookpress.com

Отмечается, что ДТП произошло на 676 километре трассы Москва – Архангельск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

«В результате ДТП в автомашине Nissan погибло четыре человека», — указано в тексте.

Уточняется, что водитель и пассажир Ford Focus направлены на обследование в больницу.

14 сентября четыре человека получили травмы в результате съезда рейсового автобуса в кювет в Вологодской области.

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