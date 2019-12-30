В РСТ оценили предложение выдавать «новогодние визы» иностранцам

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал RT предложение создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в Россию на новогодние праздники.

«Подобная практика уже есть. Во время футбольного чемпионата в России по электронной визе в страну приезжали миллионы болельщиков. Сейчас такая же виза будет введена и для чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. А с 2021 года в целом по России будет введена такая электронная виза по поручению президента. Сейчас упрощённая система уже действует в Приморском крае и в Калининградской области», — сказал он.

По словам Барзыкина, упрощение визовых формальностей даёт приток туристов от 10 до 30%.

«Так что упрощённая схема на период новогодних праздников даст серьёзный импульс для туристического потока», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.

Парламентарий направил соответствующее письмо министру экономического развития Максиму Орешкину (копия есть в распоряжении RT).