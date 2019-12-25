В АТОР оценили пользу от введения электронных виз
- РИА Новости
«Для нашего рынка это очень важная, фактически революционная история», — заявила она.
Как отметила Ломидзе, даже по пессимистичным прогнозам, рост спроса может составить более 30% по тем рынкам въездного туризма, которые указаны в предварительном списке, а это 53 страны.
Она также сказала, что 2020-й должен стать годом активного информирования мирового сообщества о том, что в Россию можно будет приехать по электронной визе.
Ранее Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турцию.