В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

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Александра Рыкова
В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам
  • © Александр Андреев
  • РИА Новости

Парламентарий направил письмо в адрес министра экономического развития Максима Орешкина (копия есть в распоряжении RT) с предложениями по развитию внутреннего и въездного туризма в России.

Депутат считает необходимым совместно с МИД России рассмотреть возможность введения специальной интернациональной визы на период новогодних каникул.

В качестве возможного формата предлагается выдавать экспресс-визы на семь дней.

«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им всё интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощённым оформлением посещения нашей страны», — пояснил Виктор Зубарев.

Ранее в Ассоциации туроператоров оценили пользу от введения электронных виз.

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