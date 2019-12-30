В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57

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Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
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«Сейчас интенсивно идут испытания с двигателем второго этапа, по которому есть отдельная программа. Напомню, что самолёт сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые ещё разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Воздушно-космических силах России заявили, что истребители Су-57 могут оснастить ракетными комплексами «Кинжал» после 2030 года.

8 ноября замглавы российского Минобороны Алексей Криворучко заявил, что ВКС России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца 2019 года.

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