Истребители Су-57 могут оснастить ракетами «Кинжал» после 2030 года

Истребители пятого поколения Су-57 могут быть вооружены ракетными комплексами «Кинжал» после 2030 года, заявил представитель воздушно-космических сил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

«После 2030 года данный самолёт планируется рассматривать в качестве авиационного носителя для перспективного авиационного комплекса «Кинжал», — цитирует РИА Новости представителя.

Он добавил, что принято решение к 2028 году перевооружить три авиационных полка на Су-57, которые в дальнейшем планируется рассматривать совместно с беспилотником «Охотник».

8 ноября замглавы российского Минобороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода заявил, что Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года.