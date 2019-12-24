Истребители Су-57 могут оснастить ракетами «Кинжал» после 2030 года

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Истребители пятого поколения Су-57 могут быть вооружены ракетными комплексами «Кинжал» после 2030 года, заявил представитель воздушно-космических сил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.
Истребители Су-57 могут оснастить ракетами «Кинжал» после 2030 года
  • РИА Новости

«После 2030 года данный самолёт планируется рассматривать в качестве авиационного носителя для перспективного авиационного комплекса «Кинжал», — цитирует РИА Новости представителя.

Он добавил, что принято решение к 2028 году перевооружить три авиационных полка на Су-57, которые в дальнейшем планируется рассматривать совместно с беспилотником «Охотник».

8 ноября замглавы российского Минобороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода заявил, что Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года.

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