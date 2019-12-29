В Калужской области во время рыбалки утонули трое мужчин

В Куйбышевском районе Калужской области во время рыбалки семь человек провалились под лёд на озере, трое из них погибли. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«В результате происшествия погибли три человека: это три местных жителя — 34-летний мужчина, его 62-летний отец и 52-летний мужчина», — говорится в сообщении ведомства.

Четверым рыбакам удалось спастись.

По факту происшествия начата процессуальная проверка, на месте работают следователи.

Ранее в Ивановской области шестерых рыбаков и ребёнка эвакуировали с оторвавшейся льдины.

Интернет-издание «Сусанин» также предупреждало об опасности выхода на лёд на водоёмах Удмуртии.