Путин подписал закон об информировании россиян о льготах
- АГН «Москва»
Документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что данные о положенных льготах будут собраны в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
Таким образом, россияне смогут узнавать о выплатах через портал госуслуг, по телефону специальной службы либо при посещении органов власти.
Ранее российский лидер подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.