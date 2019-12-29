Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предписывает обеспечить своевременное информирование россиян о положенных им социальных льготах.
Путин подписал закон об информировании россиян о льготах
  • АГН «Москва»

Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что данные о положенных льготах будут собраны в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Таким образом, россияне смогут узнавать о выплатах через портал госуслуг, по телефону специальной службы либо при посещении органов власти.

Ранее российский лидер подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.

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