Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предписывает обеспечить своевременное информирование россиян о положенных им социальных льготах.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что данные о положенных льготах будут собраны в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Таким образом, россияне смогут узнавать о выплатах через портал госуслуг, по телефону специальной службы либо при посещении органов власти.

Ранее российский лидер подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.