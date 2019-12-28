Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами

Президент России Владимир Путин подписал закон об административном наказании для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает штраф для граждан в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, для должностных лиц — от двукратной до трёхкратной, тем, кто занимается предпринимательством без образования юридического лица, — от трёхкратной до пятикратной цены билета или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В июне, как сообщало ФАН, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала о поправках в законопроект «о борьбе с билетной мафией».

Также в Госдуме рассказали о причинах появления билетных спекулянтов.