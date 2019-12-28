Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами

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Президент России Владимир Путин подписал закон об административном наказании для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.
Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами
  • АГН «Москва»

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает штраф для граждан в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, для должностных лиц — от двукратной до трёхкратной, тем, кто занимается предпринимательством без образования юридического лица, — от трёхкратной до пятикратной цены билета или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В июне, как сообщало ФАН, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала о поправках в законопроект «о борьбе с билетной мафией».

Также в Госдуме рассказали о причинах появления билетных спекулянтов.

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