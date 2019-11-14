В России могут ужесточить ответственность за продажу фальшивых билетов

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Депутаты Госдумы намерены внести на рассмотрение вопрос об ужесточении ответственности за продажу фальшивых билетов на спортивные мероприятия, сообщают «Известия».

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаила Дегтярёва, штрафы для распространителей фальшивых билетов несопоставимо малы с объёмом прибыли от незаконной деятельности.

«Безусловно, будем с этим бороться. Будем законодательно ужесточать меры против нелегальной продажи», — заявил парламентарий, зампред комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Игорь Лебедев.

Несмотря на то, что реализация фальшивых билетов может подпадать под статью уголовного кодекса о мошенничестве, чаще всего нарушителей привлекают к административному наказанию по ст. 19.23 КоАП России, в соответствии с которым максимальный штраф для юрлиц составляет 100 тыс. рублей.

По словам Дегтярёва, продажа фальшивых билетов является ярким примером мошенничества.

В феврале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об административной ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

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