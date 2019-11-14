В России могут ужесточить ответственность за продажу фальшивых билетов

Депутаты Госдумы намерены внести на рассмотрение вопрос об ужесточении ответственности за продажу фальшивых билетов на спортивные мероприятия, сообщают «Известия».

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаила Дегтярёва, штрафы для распространителей фальшивых билетов несопоставимо малы с объёмом прибыли от незаконной деятельности.

«Безусловно, будем с этим бороться. Будем законодательно ужесточать меры против нелегальной продажи», — заявил парламентарий, зампред комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Игорь Лебедев.

Несмотря на то, что реализация фальшивых билетов может подпадать под статью уголовного кодекса о мошенничестве, чаще всего нарушителей привлекают к административному наказанию по ст. 19.23 КоАП России, в соответствии с которым максимальный штраф для юрлиц составляет 100 тыс. рублей.

По словам Дегтярёва, продажа фальшивых билетов является ярким примером мошенничества.

В феврале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об административной ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.