Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
Отмечается, что закон также допускает выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке.
Закон обеспечивает право отказа от договора страхования в течение двух недель с момента досрочного погашения кредита.
25 ноября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам навязывать клиентам при оформлении потребительского кредита дополнительные платные услуги без предварительного согласования их стоимости и условий отказа.