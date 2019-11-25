В Госдуму внесён проект о запрете навязывания услуг при получении кредита

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам навязывать клиентам при оформлении потребительского кредита дополнительные платные услуги без предварительного согласования их стоимости и условий отказа.

Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В частности, законопроект обязывает кредиторов раскрывать индивидуальные условия кредитования для заёмщиков в тексте самого договора потребительского кредита (займа) и запрещает в пунктах договора отсылать клиента к сайту кредитора для ознакомления с условиями соглашения.

Кроме того, кредитору запрещается проставлять в заранее напечатанном договоре галочки в знак согласия заёмщика с условиями заимствования без его собственноручной подписи.

«Информирование кредиторами при заключении договора потребительского кредита (займа) заёмщиков о стоимости страховой услуги и возможности отказа от страховки в «период охлаждения» позволит заёмщикам своевременно воспользоваться правом отказаться от навязанной и/или не нужной для них услуги страхования в течение «периода охлаждения», — следует из документа.

Авторами законопроекта выступили депутаты «Единой России» Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Антон Гетта и Евгений Шулепов.

В октябре газета «Коммерсантъ» писала, что Минфин России предложил законодательно запретить навязывание банками допуслуг при получении потребительского кредита или займа.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН назвал полезной данную инициативу.