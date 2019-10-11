Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

Министерство финансов России предложило законодательно запретить навязывание банками дополнительных услуг при получении потребительского кредита или займа, пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, исключение составят случаи, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.

По информации издания, в подготовленных ведомством поправках есть пункт о возмещении заёмщику убытков, которые он понёс из-за нарушения права на свободный выбор услуг. Они составят двукратный размер стоимости этих допуслуг.

Кроме того, при займах на срок более года предлагается запретить обязывать заёмщиков страховаться на весь срок кредитования «при условии единовременной уплаты страховых платежей».

В Минфине подчеркнули, что инициатива направлена на повышение защиты прав и интересов заёмщиков, а также на создание условий для добросовестной конкуренции кредиторов.

В июле Общероссийский народный фронт выступил с предложением запретить банкам скрывать информацию о допуслугах.