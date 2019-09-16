Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.

«Право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заёмщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года», — указано в документах.

Отмечается, что правила действуют также на россиян, усыновивших третьего и последующих детей.

Для получения денежных средств граждане должны предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, являющуюся кредитором по ипотечному кредиту.

После этого кредитор должен будет проверить документы и отправить их в АО «Дом.РФ». Если данные верны, АО «Дом.РФ» переведёт средства кредитору для погашения ипотеки.

В июле Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.