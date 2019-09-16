Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
- РИА Новости
«Право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заёмщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года», — указано в документах.
Отмечается, что правила действуют также на россиян, усыновивших третьего и последующих детей.
Для получения денежных средств граждане должны предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, являющуюся кредитором по ипотечному кредиту.
После этого кредитор должен будет проверить документы и отправить их в АО «Дом.РФ». Если данные верны, АО «Дом.РФ» переведёт средства кредитору для погашения ипотеки.
В июле Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.