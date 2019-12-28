Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает норму площади камеры в СИЗО не менее 4 кв. м на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, если он находится в камере вместе с матерью, а также запрещает размещение беременных женщин и матерей с детьми в одной камере с другими женщинами.

Ранее Совфед одобрил закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин.