Совфед одобрил закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

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Совет Федерации одобрил закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми.
Совфед одобрил закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предполагает установить норму площади камеры в СИЗО не менее 4 кв. м. на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, если он находится в камере вместе с матерью.

Кроме того, не разрешается размещать беременных женщин и матерей с детьми в одной камере с другими женщинами.

Авторы законопроекта, среди которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, считают, что такая мера благоприятно скажется на данной группе осуждённых.

В июле Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили улучшить условия содержания в СИЗО в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.

В частности, предлагалось запретить заключать под стражу беременных женщин, матерей детей до трёх лет и инвалидов I и II групп, не совершивших особо тяжких преступлений.

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