В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек

Короткая ссылка
Экскурсионный автобус на трассе А-108 в Московской области столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погиб водитель автобуса.
В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, «попутное столкновение» произошло в районе 15:30.

Отмечается, что на момент инцидента в автобусе находились 32 человека.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

В июне СК начал проверку из-за ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи.

Сообщалось, что 15 пассажиров микроавтобуса получили повреждения различной степени тяжести, 11 пострадавших были госпитализированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить