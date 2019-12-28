В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек
- РИА Новости
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, «попутное столкновение» произошло в районе 15:30.
Отмечается, что на момент инцидента в автобусе находились 32 человека.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В июне СК начал проверку из-за ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи.
Сообщалось, что 15 пассажиров микроавтобуса получили повреждения различной степени тяжести, 11 пострадавших были госпитализированы.