В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек

Экскурсионный автобус на трассе А-108 в Московской области столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погиб водитель автобуса.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, «попутное столкновение» произошло в районе 15:30.

Отмечается, что на момент инцидента в автобусе находились 32 человека.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В июне СК начал проверку из-за ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи.

Сообщалось, что 15 пассажиров микроавтобуса получили повреждения различной степени тяжести, 11 пострадавших были госпитализированы.