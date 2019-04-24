Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Брянской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по региону.
Отмечается, что инцидент произошёл около 18:00 мск.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Taurus, двигаясь в сторону города Почеп, утратил контроль за управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автобусом», — говорится в тексте.
По данным ведомства, все пассажиры автобуса были пристёгнуты ремнями безопасности, никто из детей и сопровождающих не пострадал.
Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу с травмами, его жизни ничто не угрожает.
Все обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.