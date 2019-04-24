Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Брянской области

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Экскурсионный автобус со школьниками в Брянской области, на 75-м км дороги Брянск — Новозыбков столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу. В результате инцидента один человек пострадал, он госпитализирован.
Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Брянской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл около 18:00 мск.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Taurus, двигаясь в сторону города Почеп, утратил контроль за управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автобусом», — говорится в тексте.

По данным ведомства, все пассажиры автобуса были пристёгнуты ремнями безопасности, никто из детей и сопровождающих не пострадал.

Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу с травмами, его жизни ничто не угрожает.

Все обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.

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