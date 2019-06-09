СК начал проверку из-за ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи

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Следователи организовали проверку по факту столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК по Краснодарскому краю.
СК начал проверку из-за ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи
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«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель микроавтобуса Mercedes, проводивший обзорную экскурсию туристам из разных регионов России, столкнулся с экскурсионным автобусом Yutong.

В СК сообщили, что 15 пассажиров микроавтобуса получили повреждения различной степени тяжести, 11 пострадавших госпитализированы.

Ранее Ространснадзор сообщил, что проведёт проверку перевозчиков из-за ДТП с автобусами в Сочи.

По данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек.

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